Ксения Собчак против борьбы с коронавирусом

Отменяются массовые мероприятия и закрываются культурные места в том числе и в России. Скандальная журналистка Ксения Собчак заявила, что не видит в этом смысла. Из-за коронавируса стали закрываться театры и кинозалы. Ксения Собчак считает, что это бессмысленно. Люди все равно продолжают пользоваться общественным транспортом, риск заразиться в котором очень велик. К тому же, она продолжает здороваться за руку с людьми, хоть и ВОЗ рекомендует воздержаться от этого, пишет 7d.org.ua.