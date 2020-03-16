Действительно вблизи Маарду действует собачья фабрика, где издеваются над животными?
Бизнес на животных по-маардуски. Передача «Kuuuurija» выяснила, действительно ли неподалеку от города Маарду действует так называемая фабрика щенков.
Всю жизнь жительница Южной Эстонии мечтала об английском бульдоге. Но когда женщина его нашла, купила за огромные деньги и привезла домой, то кроха оказался больным. Жительница Пыльва подозревает, что наткнулась на фабрику щенков.
В истории разбирается Катрин Луст. Выпуск передачи «Kuuuurija» на русском языке сегодня вечером на портале Limon.ee.