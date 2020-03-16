НАСЛАЖДАЕТСЯ ЖИЗНЬЮ ⟩ Известная эстонская модель отдыхает на яхте в микро-бикини белоснежного цвета

Известная эстонская модель, некогда бывшая лицом компании Nike в Эстонии, почти постоянно проживает на Бали. И, кажется, эпидемия коронавируса, которая перевернула жизнь в Эстонии с ног на голову, почти никак не сказалась на беспечном образе жизни девушки. В Instagram Катри сообщила только об отмене рейса в Индонезию, куда она должна была отправиться на днях.