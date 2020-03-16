ФОТО ⟩ Елена Ханга: «Сразу после записи «Своей правды» в Эстонии мчусь в аэропорт»

Сразу после записи передачи «Своя правда» в Эстонии 📽🎬 мчусь в аэропорт на последний рейс до Москвы. «Аэрофлот» отменяет перелёты на многих направлениях с сегодняшнего дня.

— написала она в комментарии к снимку.

Значит ли это, что в случае полной отмены рейсов и окончательного закрытия границ Елена больше не будет приезжать на съемки — остается неизвестным.