ФОТО ⟩ Елена Ханга: «Сразу после записи «Своей правды» в Эстонии мчусь в аэропорт»

Телеведущая Елена Ханга, которая в июне прошлого года стала соведущей Елены Повериной в ток-шоу «Своя правда» на телеканале ETV+, около часа назад опубликовала в Instagram снимок из гримерки.
Сразу после записи передачи «Своя правда» в Эстонии 📽🎬 мчусь в аэропорт на последний рейс до Москвы. «Аэрофлот» отменяет перелёты на многих направлениях с сегодняшнего дня.
— написала она в комментарии к снимку.
Значит ли это, что в случае полной отмены рейсов и окончательного закрытия границ Елена больше не будет приезжать на съемки — остается неизвестным.
Отметим, как писал rus.postimees ранее, с 15 марта пересечение государственной границы разрешается въезжающим в Эстонию гражданам Эстонии; лицам, имеющим вид на жительство или право на проживание в стране; лицам, имеющим, согласно Регистру народонаселения, постоянное место жительства в Эстонии. Пересечение границы также возможно иностранцами, имеющими симптомов болезни, и отвечающими требованиям, перечисленным в тексте Госканцелярии.