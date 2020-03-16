Пн, 16.03.2020
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ВИДЕО ⟩ Коронавирус не пройдет! Линдеманн на концерте в Москве выступил в пузыре

Тилль Линдеманн

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн необычным способом защитился от угрозы коронавирусной инфекции на концерте своего сольного проекта в Москве. Видео с мероприятия опубликовали пользователи соцсетей, пишет Лайф.

На кадрах видно, что надёжный пузырь защищает немецкого музыканта от любых угроз.

Впрочем, не весь концерт Линдеманн провёл в защитной оболочке. Ему пришлось выйти из неё для того, чтобы забросать поклонников тортами.

Ранее мэрия Москвы выпустила указ с запретом на массовые мероприятия в городе, число участников которых превышает 5 тысяч человек. Линдеманн, узнав это, решил разделить свой большой концерт в столице России на два. Оба состоялись на стадионе "ВТБ-арена".

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