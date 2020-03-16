ВИДЕО ⟩ Коронавирус не пройдет! Линдеманн на концерте в Москве выступил в пузыре

На кадрах видно, что надёжный пузырь защищает немецкого музыканта от любых угроз.

Тиль Линдеман страхуется, выступает в пузыре на ВТБ арене. pic.twitter.com/3cOEaFohU3 — Даянат (@dayanat01) March 15, 2020

Впрочем, не весь концерт Линдеманн провёл в защитной оболочке. Ему пришлось выйти из неё для того, чтобы забросать поклонников тортами.