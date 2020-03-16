ГАЛЕРЕЯ ⟩ Все торговые центры Таллинна опустели: с парковкой проблем больше нет...

14 марта, после объявления о том, что в Эстонии вводится режим ЧП, тысячи жителей столицы ринулись в магазины. Кто-то, подавшись покупательской истерии, начал сметать с полок продукты длительного хранения и туалетную бумагу, кто-то просто пришел закупиться продуктами, чтобы как можно меньше ходить в магазин в ближайшие дни.

Тем не менее, магазины были переполнены, а вот продуктов хватало не всем.

В воскресенье фотограф портала Elu24 наблюдал совсем иную картину: пустые парковки и полное отсутствие людей у крупнейших таллиннских торговых центров, где обычно с трудом можно найти место для парковки как в выходной, так и в будний день...