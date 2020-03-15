Вс, 15.03.2020
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ⟩ До конца марта все рейсы в Санкт-Петербург отменены: компания Lux Express опубликовала инструкции для пассажиров рейсовых автобусов

Lux Expressi buss.

ФОТО: Joakim Klementi

На своей странице компания Lux Express опубликовала важную информацию для всех, кто собирался в ближайшее время отправиться на автобусах фирмы в поездку.

Компания сообщила, что все желающие могут обменять купленные билеты на другую дату до конца этого года, но сделать это нужно до 30 апреля и не менее, чем за сутки до отправления рейса, а который куплен билет.

Также до 30 апреля есть возможность вернуть билеты.

Компания также объявила, что все рейсы из Таллинна в Санкт-Петербург и обратно отменены до конца марта.

Полную информацию смотри на сайте Lux Express.

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