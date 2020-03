Группа Би-2 отменила европейский тур, но даст бесплатный онлан-концерт

Мы будем вместе — несмотря ни на что! Пока откладываются наши встречи вживую — сыграем бесплатный онлайн-концерт! ⠀ Европейские концерты Би-2 пришлось отложить из-за угрозы коронавируса — но мы с вами победим любые пандемии! ⠀ 20 марта мы сыграем онлайн-концерт для наших слушателей со всего мира. В сложные времена жизненно необходимо помнить и поддерживать друг друга 🙌 ⠀ Сейчас мы заняты подготовкой выступления — и скоро расскажем, где и как можно будет присоединиться к нашему онлайн-концерту. ⠀ Мы вместе, друзья! Держитесь и берегите себя! Увидимся! 🖤

A post shared by Би-2 (@b2band) on Mar 13, 2020 at 9:09am PDT