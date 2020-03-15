«Меня никто не бил!» Самойлова опровергла сообщения о нападении Джигана

Во-первых, хочу сказать, что ни меня, ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю. Спасибо всем за поддержку и сопереживания,