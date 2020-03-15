«Меня никто не бил!» Самойлова опровергла сообщения о нападении Джигана

Модель Оксана Самойлова опровергла сообщения об избиении со стороны супруга, рэпера Джигана. Как об этом сообщила сама девушка на своей странице в Instagram, она также не выступала с инициативой лишить супруга родительских прав после странного поведения артиста и прохождения курса лечения в реабилитационной клинике, пишет Лайф.
Но в то же самое время она никак не прокомментировала информацию о разводе с ним.
Во-первых, хочу сказать, что ни меня, ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю. Спасибо всем за поддержку и сопереживания,
— написала супруга рэпера.
Напомним, в середине февраля у Оксаны Самойловой и рэпера Джигана родился четвёртый ребёнок — сын. Но всего через неделю после этого на подписчиков обрушились прямые эфиры рэпера в соцсетях, где он ругался матом, пил и вёл себя неадекватно. Как сообщал портал Super, во время одного из этих дней Джиган напал на Оксану, она якобы решила разводиться.
В итоге музыкант попал в местную реабилитационную клинику для алко- и наркозависимых. Позднее он записал видео, в котором рассказал о своём состоянии после реабилитации.