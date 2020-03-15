Овнам помогут члены семьи, а у раков - непростая финансовая ситуация: гороскоп на 15 марта

День обещает приятные переживания романтического характера, он как нельзя лучше подходит для знакомств, свиданий и признаний. Финансовая ситуация будет благоприятной; нежелательно только тратить деньги на поездки и вещи, предназначенные для путешествий.

Дева

День может показаться утомительным и скучным, поскольку новые возможности он вряд ли откроет, а вот препятствия преодолевать заставит наверняка. Постарайтесь не погружаться в дела с головой – вам представится шанс развлечься и приятно провести время, и этим стоит воспользоваться. Занимаясь решением накопившихся проблем, не переусердствуйте: жизненный потенциал несколько снижен, а потому вероятность переутомления велика.

Эмоциональный фон также оставляет желать лучшего. Возможны разногласия с родственниками и друзьями, серьезные ссоры с любимым человеком. День не подходит для поездок. Возможны значительные расходы, о которых позже придется пожалеть.

Весы

Этот день обещает значительное расширение круга общения, появление среди ваших знакомых людей, которые будут искренне восхищаться вами, а при случае не откажут в помощи и поддержке. В остальном же ситуация оставляет желать лучшего, негативные тенденции будут напоминать о себе довольно часто. Не исключены серьезные конфликты с близкими, разногласия с любимым человеком. Многим предстоят неприятные поездки.

Придется заниматься не самыми интересными делами, тратить время на решение чужих проблем. Хотя Весы от природы наделены дипломатическими способностями и редким чувством такта, сегодня им вряд ли удастся воздержаться от иронических замечаний и обидных высказываний, справиться с отрицательными эмоциями.

Скорпион

День будет трудным, и вам придется приложить максимум усилий, чтобы избежать расставленных на пути ловушек. Недоброжелатели на удивление изобретательны, однако наверняка найдутся люди, способные вовремя предостеречь вас, помочь избежать ошибок. Очень неблагоприятная ситуация складывается в сфере личных отношений; не проявляйте нетерпения, воздерживайтесь от решительных действий. Позволив событиям идти своим чередом, вы наверняка дождетесь удачного момента – и вот тогда сможете совершить все необходимые шаги.

Благотворное влияние на ваше настроение и самочувствие окажут поездки и смена обстановки. При этом постарайтесь избежать лишних расходов: финансовая ситуация весьма сложна.

Стрелец

Настраивайтесь на деловой лад: в этот день можно справиться с решением многих проблем и добиться значительных успехов. Появится возможность блеснуть своими талантами и творческими способностями, внести в жизнь приятные перемены, реализовать давние планы. Хорошо сложатся поездки, романтические путешествия оставят чрезвычайно хорошее впечатление и у вас, и у вашего избранника. Несколько сложнее обстоят дела в отношениях с родственниками, но и здесь серьезной угрозы для душевного комфорта нет.

Не обсуждайте финансовые дела с малознакомыми людьми, и уж тем более не заключайте сделок с ними – рискуете многое потерять. Можно делать покупки, полагаясь на собственную интуицию.

Козерог

События развиваются медленно, и в этот день вы не раз будете жалеть об этом. Проявление инициативы может в корне изменить ситуацию, но ваши действия должны быть хорошо обдуманными и тщательно спланированными, иначе их последствия могут оказаться печальными. Нежелательны перемены в романтических отношениях, знакомства с сомнительными особами, спешное сближение с людьми, намерения которых вам неясны.

Можно положиться на родственников: помощь и поддержка с их стороны не заставят себя ждать, знаки внимания будут приятными и необременительными. День подходит для путешествий, активного отдыха на природе. Жизненный потенциал довольно высок.

Водолей

День требует осторожности и может показаться сложным, однако свойственные вам оптимизм и уверенность в своих силах будут весьма кстати. Важно не переоценивать собственных финансовых возможностей, особенно если вы планируете покупать вещи, предназначенные для других людей: прекрасный подарок может обернуться значительными расходами и нанести сильный удар по вашему бюджету.

Непросто складываются отношения влюбленных, но ситуацию нельзя назвать критической. Гибкость и готовность прислушаться к толковым советам избавят вас от ошибок и заблуждений, помогут избежать серьезных конфликтов и непреодолимых разногласий.

Рыбы

День не лишен приятных событий. Можно прекрасно провести время в обществе близких людей и любимого человека, однако стоит воздержаться от далеких поездок, слишком активных развлечений, неумеренного участия в светской жизни. Улучшается финансовая ситуация, у многих представителей знака появятся новые источники дохода.