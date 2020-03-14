МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Туалетная бумага — последнее, на что сейчас стоит тратить деньги

Я считаю что, все что сейчас происходит с той же туалетной бумагой, которая пропадает с полок магазинов — один из ярких примеров массовой истерии. Так как мы живем в мире где интернет позволяет узнавать новости из любой точки мира, паника начавшаяся в одной стране быстро подхватываеться другими. Люди, которые видят, как бумага пропадает с полок в других странах, начинают ее закупать, совсем не задумываясь о том, зачем в действительности она им так необходима. Они же создают искусственный дифицит, которого можно было избежать. Да и туалетная бумага, как по мне, последнее на что сейчас стоит тратить деньги. В случае чего, старые тетрадки пойдут в ход, да и душ никто не отменял.

Серьезно, если подойти к любому человеку, чья тележка доверху забита туалетной бумагой, очень сомневаюсь, что он сможет внятно объяснить, что он собрался с ней делать.

Если уж закупаться, то купите лучше небольшой запас макарон, круп, сахара, соли, уксуса, сухого молока, фасоли и консервов. Ну и не стоит забывать про витамины, которые при таком питании лишними не будут.

И если уж так не хочется покидать дом лишний раз, можно запастись небольшим количеством особенно необходимых медикаментов. Те же самые обезболивающие (жаропонижающие) средства и антигистаминные препараты.

В общем и целом, идея не посещать людные места лишний раз — не лишена смысла, но если у вас нет такой возможности, просто соблюдайте основные меры предосторожности. Сам лично не вижу причин для паники или полной изоляции, в случае, если ты не относишься к группе риска.

Если среди ваших родных есть люди, для которых этот вирус может представлять особую опасность, подумайте лишний раз, стоит ли подвергать их опасности, посещая их после контакта с большим количеством людей.