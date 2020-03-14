ЗАГАДКА ВЕКА ⟩ Зачем люди скупают туалетную бумагу?

Если закупку продуктов питания еще можно как-то объяснить, то с туалетной бумагой немного сложнее - среди симптомов Covid-19 нет диареи или чего-то подобного, однако люди ее раскупают, пишет RUS.TVNET.

Большинство опрошенных журналистом RUS.TVNET посетителей супермаркета не смогли дать внятный ответ на вопрос, для чего им туалетная бумага в таких количествах - люди отмечали, что "коронавирус же" и "пригодится".

Впрочем, были и те, кто заявил, что готовится к возможному карантину, во время которого не планирует выходить на улицу.

На самом же деле ответ прост - туалетную бумагу по всему миру разбирают, потому что из нее удобно и просто делать маски для лица, которые в Прибалтике пока никто не носит. Например, на YouTube имеется большое число обучающих роликов, рассказывающих о том, как сделать маску из таких подручных средств, как туалетная бумага или бумажное полотенце и, например, резинка.

Конечно, используют бумагу и по назначению, однако разумно ли запасать ее на полгода? Вероятно, если даже провести в самоизоляции столь длительное время, она вряд ли станет самой необходимой.

Как отметил президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич, сейчас во всей Европе увеличен спрос на продукты питания с большим сроком хранения и товары гигиены. В большей мере это связано с созданием запасов дома.