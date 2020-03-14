ОБНУЛИЛИ СЧЕТА ⟩ Россияне с коронавирусного лайнера Costa Magica рассказали, когда их отпустят

— Нас обещают выпустить завтра утром. Нам уже вернули остатки депозита, то есть обнулили наш счёт на борту. Нас спросили, какими самолётами мы собираемся лететь домой. Видимо нам собираются купить новые билеты, — считает Овчинников.

Ранее сообщалось, что круизный лайнер Costa Magica, на борту которого находятся более 3 тысяч пассажиров, среди которых 38 россиян, поместили на карантин у побережья Мартиники в Карибском море. На его борту коронавирус был обнаружен у двоих человек — у пассажира из Финляндии и члена экипажа из Индонезии. Ожидалось, что борт останется на карантине в течение двух недель.