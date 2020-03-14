ОБНУЛИЛИ СЧЕТА ⟩ Россияне с коронавирусного лайнера Costa Magica рассказали, когда их отпустят

Круизный лайнер Costa Magica, на котором вчера выявили коронавирус у двух человек, вошел в порт Гваделупы для эвакуации с борта жителей этого региона. Об этом Лайфу рассказал пассажир и блогер Михаил Нефедов. По его словам, в ближайшее время также планируется эвакуация граждан Италии.
— Сейчас [с борта] сходят граждане Гваделупы. Еще специально для итальянцев сделали чартер, поэтому, по всей видимости, сойдут все итальянцы, — рассказал блогер.
По словам другого пассажира, Олега Овчинникова, россиян планируют отпустить с лайнера лишь завтра. Всем пассажирам обнулили счета на борту, вернув остатки депозита.
— Нас обещают выпустить завтра утром. Нам уже вернули остатки депозита, то есть обнулили наш счёт на борту. Нас спросили, какими самолётами мы собираемся лететь домой. Видимо нам собираются купить новые билеты, — считает Овчинников.
Ранее сообщалось, что круизный лайнер Costa Magica, на борту которого находятся более 3 тысяч пассажиров, среди которых 38 россиян, поместили на карантин у побережья Мартиники в Карибском море. На его борту коронавирус был обнаружен у двоих человек — у пассажира из Финляндии и члена экипажа из Индонезии. Ожидалось, что борт останется на карантине в течение двух недель.
Видео смотри здесь!