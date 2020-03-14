КРАЙНИЕ МЕРЫ ⟩ Эпатажная эстонская красотка рассказала, как спасается от коронавируса

Коронавирус без преувеличения является главной повесткой дня в течение последней недели. И пишут о нем не только средства массовой информации, но и многочисленные блогеры на различных платформах. Визажист из Эстонии также решила поделиться новостями и соображениями на эту тему со своими поклонниками.
13 марта Лийс Леэтма, которая, благодаря яркому, флуоресцентному наряду стала едва ли не главной звездой вручения Эстонских музыкальных премий в этом году, рассказала в Instagram Stories, что эпидемия коронавируса нарушила все ее планы.
Как сообщила Лийс в одной из историй, в связи с последними событиями она вынуждена прервать не только прием клиентов, но и программы обучения других визажистов.
Можно подождать несколько недель и посмотреть, как будут развиваться события, потому что каждый день все меняется. <...> Сама я решила остаться дома. Вчера в последний раз сходила в магазин за продуктами. Тренироваться буду дома, может буду выходить на улицу на прогулки. <...> Будет больше времени на чтение книг дома, на приготовление еды и другие дела, на которые обычно может не хватать времени. <...> Попробуем найти в этом что-то позитивное!
— сказала Лийс.
Девушка также поинтересовалась у подписчиков, как нынешняя ситуация повлияла на запланированные поездки: остались ли планы в силе или пришлось отменить рейс?
В субботу я должна была была полететь в Австрию, но регион объявили опасным в связи со вспышкой коронавируса. К счастью, у меня была хорошая страховка, которая должна вернуть нам деньги.