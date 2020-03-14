КРАЙНИЕ МЕРЫ ⟩ Эпатажная эстонская красотка рассказала, как спасается от коронавируса

Как сообщила Лийс в одной из историй, в связи с последними событиями она вынуждена прервать не только прием клиентов, но и программы обучения других визажистов.

Можно подождать несколько недель и посмотреть, как будут развиваться события, потому что каждый день все меняется. <...> Сама я решила остаться дома. Вчера в последний раз сходила в магазин за продуктами. Тренироваться буду дома, может буду выходить на улицу на прогулки. <...> Будет больше времени на чтение книг дома, на приготовление еды и другие дела, на которые обычно может не хватать времени. <...> Попробуем найти в этом что-то позитивное!