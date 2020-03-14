ПОДТВЕРДИЛА ЗВАНИЕ ⟩ Самая красивая женщина в мире распахнула рубашку, под которой ничего нет

Белла Хадид поделилась в Instagram очередным откровенным снимком, показав свою "визитную карточку" — обнаженную грудь. Модель позировала в рубашке на голое тело, которую распахнула, открыв взгляду плоский живот и аккуратный бюст. Чтобы повысить градус накала, девушка ещё и расстегнула брюки. А в подписи игриво попросила: "Дайте мне что-нибудь сладкое".

Видимо, предполагая, что настолько горячий снимок Instagram может просто удалить, Белла предусмотрительно замазала самые пикантные места белым цветом. Хотя в последнее время Хадид активно прибегает к беспроигрышному приёму на фото — распахивает одежду, под которой ничего нет.