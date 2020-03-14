ФОТО ⟩ Самая сексапильная блондинка Эстонии сопроводила пост о коронавирусе жарким снимком

Давайте поговорим о чем-то более серьезном сегодня... КОРОНАВИРУС!

Я хочу узнать, что вы, ребята, думаете по этому поводу? Считаете ли вы, что средства массовой информации усугубляют ситуацию, преувеличивая, или это совершенно разумно и оправданно? Влияет ли вирус на вас лично каким-либо образом, например, закрытие школ, отмены запланированных поездок, работа и так далее?

Лично я чувствую, что это не сильно повлияло на меня, за исключением некоторых отмененных поездок и неуверенности в том, что делать в ближайшие пару месяцев... Для меня, как для травел-блогера, посещать страны, закрывающие свои границы и отменяющие рейсы, немного страшно, но я надеюсь/думаю, что паника скоро утихнет, и все начнет нормализоваться. Тем временем, я буду заниматься учебой, просто будьте осторожны, когда речь идет о посещении общественных мест и следите за своим здоровьем, чтобы сохранить иммунитет!