Рыбам предстоит постоять в очередях, а Козерогам – отложить важные дела. Гороскоп на 14 марта

Лев

Крайне нежелательны перегрузки, от утомительных занятий спортом и изнуряющей физической работы лучше отказаться. Не стоит также погружаться с головой в решение сложных проблем, заниматься делами, которые не вызывают у вас подлинного интереса. Постарайтесь как следует отдохнуть, получить позитивные эмоции – в этом помогут поездки и экскурсии, дружеские вечеринки, встречи со старыми знакомыми. Прогулка по магазинам будет приятной и полезной, вероятность выгодных покупок весьма высока.

День обещает быть легким и приятным для влюбленных, а также для всех, кто озабочен решением проблем в личной сфере и жаждет перемен в этой области. Действуйте решительно, и ваши давние желания исполнятся.

Дева

Занятия спортом, активный отдых и участие в общественных мероприятиях способствуют росту жизненного тонуса. Вам пойдет на пользу также общение с членами семьи – но лишь в том случае, если вы отложите обсуждение сложных проблем и тревожащих всех вопросов. Этот день не назовешь продуктивным, на пути могут возникнуть серьезные трудности, но в ваших силах сделать его увлекательным и приятным и для себя, и для своих близких.

Придется проявить терпение и такт, чтобы избежать ссор с любимым человеком. Не стоит потакать всем капризам своего избранника, но учесть его интересы при принятии важных решений не помешает. Камнем преткновения в отношениях супругов могут стать финансовые вопросы.

Весы

Неплохой день с точки зрения новых знакомств, расширения круга общения и проведения деловых встреч и переговоров. Однако следует иметь в виду, что ваш жизненный потенциал снижен, поэтому нужно оставить время на спокойный отдых, восстановление сил, неспешные прогулки и поднимающие настроение занятия. Постарайтесь сократить расходы, финансовая ситуация сейчас оставляет желать лучшего.

Сравнительно легко будет достичь взаимопонимания с родственниками, решить накопившиеся проблемы. А вот наладить отношения с любимым человеком удастся не всем. Ваши требования слишком высоки и не всегда оправданны, что может провоцировать ссоры.

Скорпион

Сложный день. Вам придется приложить массу усилий, чтобы пережить его с минимальными потерями, избежать конфликтов и ссор с близкими людьми. Прислушивайтесь к советам представителей старшего поколения, людей, имеющих большой жизненный опыт – это позволит избежать ошибок, последствия которых было бы очень трудно исправить. Могут появиться новые друзья и союзники, но отношения с ними будут развиваться медленно, и вам не стоит форсировать события.

В личных отношениях чрезвычайно важны сдержанность и самоконтроль. Действуя под влиянием эмоций, вы можете испортить отношения с любимым человеком, спровоцировать серьезный конфликт. Неуместны критические замечания, мелкие придирки.

Стрелец