ВИДЕО ⟩ Танель Падар со своей возлюбленной проделали трюк в ванной

Падар поделился в социальных сетях смешным видео, в котором есть важная мысль. Падар и Вильман сняли популярное видео TikTok, где два человека «меняются местами». Фоном является песня, в которой говорится «Я только что нажал на переключатель».

В начале видео, опубликованного Падаром, мы видим, как Вильман моет руки и танцует, но через мнгновение меняется с Падаром местами. Юмористичность видео состоит в том, что при смене мест меняется и одежда.

Так что в конце видео на Падаре красуется розовый кроп-топ и синие штаны Вильман! Разумеется, топ немного мал для музыканта и в резинке для волос на голове Падара надобности нет.

Конечно, в конце видео Вильман появилась в одежде Падара.

В заголовке видео Падар напоминает своим подписчикам, что им следует оставаться дома и мыть руки.

Желаю всем здоровья и призываю к ответственному поведению. Мы надеемся, что вся эта суета пройдет быстро и успешно,