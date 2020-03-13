Пт, 13.03.2020
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Принц Чарльз дважды за полминуты попал в неловкую ситуацию из-за рукопожатий

Принц Чарльз.

ФОТО: Chris Radburn / PA Wire/PA Images

Принц Чарльз дважды за 30 секунд попал в неловкую ситуацию из-за новых правил приветствия. Меры предосторожности были усилены для защиты королевской семьи от коронавируса, пишет Пятый канал.

Принц Уэльский стал гостем на церемонии TK Maxx & Homesense Awards, устроенной английской благотворительной организацией Prince's Trust. Мероприятие прошло в Лондоне.

Выходя из автомобиля, принц Уэльский сначала протянул руку встречавшему его мужчине. Быстро опомнившись, он отдернул ее и рассмеялся. Для приветствия принц сложил перед собой руки в молитвенном жесте.

Через несколько секунд ситуация повторилась вновь. Сначала 71-летний член королевской семьи протянул руку другому мужчине, а потом был вынужден ее отдернуть. Все это сопровождалось смехом.

В рамках церемонии TK Maxx and Homesense Awards награды получают молодые люди, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, но сумевшие преуспеть. Под успехом понимается как улучшение своей собственной жизни, так и помощь другим людям.

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