Принц Чарльз дважды за полминуты попал в неловкую ситуацию из-за рукопожатий

Принц Чарльз дважды за 30 секунд попал в неловкую ситуацию из-за новых правил приветствия. Меры предосторожности были усилены для защиты королевской семьи от коронавируса, пишет Пятый канал.
Принц Уэльский стал гостем на церемонии TK Maxx & Homesense Awards, устроенной английской благотворительной организацией Prince's Trust. Мероприятие прошло в Лондоне.
Выходя из автомобиля, принц Уэльский сначала протянул руку встречавшему его мужчине. Быстро опомнившись, он отдернул ее и рассмеялся. Для приветствия принц сложил перед собой руки в молитвенном жесте.
Через несколько секунд ситуация повторилась вновь. Сначала 71-летний член королевской семьи протянул руку другому мужчине, а потом был вынужден ее отдернуть. Все это сопровождалось смехом.
Brits!— Sunny Hundal (@sunny_hundal) March 13, 2020
Follow Prince Charles's lead, join your hands in greeting! 😂🙏🏽 pic.twitter.com/gSiFIrNpHk
В рамках церемонии TK Maxx and Homesense Awards награды получают молодые люди, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, но сумевшие преуспеть. Под успехом понимается как улучшение своей собственной жизни, так и помощь другим людям.