Принц Чарльз дважды за полминуты попал в неловкую ситуацию из-за рукопожатий

Принц Уэльский стал гостем на церемонии TK Maxx & Homesense Awards, устроенной английской благотворительной организацией Prince's Trust. Мероприятие прошло в Лондоне.

Выходя из автомобиля, принц Уэльский сначала протянул руку встречавшему его мужчине. Быстро опомнившись, он отдернул ее и рассмеялся. Для приветствия принц сложил перед собой руки в молитвенном жесте.

Через несколько секунд ситуация повторилась вновь. Сначала 71-летний член королевской семьи протянул руку другому мужчине, а потом был вынужден ее отдернуть. Все это сопровождалось смехом.

Brits!

Follow Prince Charles's lead, join your hands in greeting! 😂🙏🏽 pic.twitter.com/gSiFIrNpHk — Sunny Hundal (@sunny_hundal) March 13, 2020