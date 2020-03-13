Меган Маркл воссоединилась с сыном Арчи после долгой разлуки

В Лондон Меган Маркл прилетела на прошлой неделе вместе с принцем Гарри. 10 марта они в последний раз вышли в свет в качестве старших членов британской королевской семьи. Герцоги Сассекские также устроили прощальный ужин с сотрудниками своего офиса в Букингемском дворце.

Все это время маленький Арчи находился в Канаде. Его разлука с мамой стала одной из самых длительных с момента рождения — они не виделись около пяти дней.

Многие решили, что Меган не взяла ребенка на встречу с королевой Елизаветой II и другими членами королевской семьи, чтобы позлить их. Однако настоящая причина оказалась другой.

Решение оставить Арчи в Канаде было продиктовано не личными счетами, как сообщали ранее, а обеспокоенностью за его здоровье во время распространения пандемии (коронавируса),

— рассказал колумнист британской газеты The Telegraph, посетивший прощальную вечеринку Маркл и принца Гарри с подчиненными.