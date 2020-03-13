ВИДЕО ⟩ Как выглядит петербургская квартира Волочковой, которую она пыталась продать за 2 миллиона евро?

Анастасия Волочкова сдает квартиру в Санкт-Петербурге. Почему балерина решила впустить в свое жилье чужих людей? Неужели она испытывает трудности с деньгами? И как прокомментировала новость сама танцовщица, рассказывает программа «Светская Хроника».

Недавно сразу на нескольких сайтах по аренде жилья появилось объявление о сдаче квартиры в самом сердце Петербурга. Богато обставленные апартаменты удивительным образом напоминали жилье балерины Анастасии Волочковой. «Эта квартира, так же как и моя московская, подарена мне самым любимым человеком Сулейманом Керимовым», - говорит балерина.

Квартира находится на третьем этаже дома на Площади Искусств. Когда-то в этом здании было кафе, где собирались поэты Серебряного века: Анна Ахматова, Сергей Есенин, Владимир Маяковский. А теперь здесь обосновалась новая петербургская элита.

Площадь апартаментов — 196 квадратных метров. Четыре комнаты обставлены шикарной мебелью в стиле барокко. Зеркала с ручной резьбой, золото, лепнина, колонны — все как любит Настя.

С этой квартирой у звезды балета связано много теплых воспоминаний: «Садилась в белоснежную карету, украшенную белыми розами, запряженной тройкой белых лошадей».

Над потолками в гостиной и спальне трудились мастера из Эрмитажа. Арендная плата за все это великолепие — семь тысяч евро в месяц.

«Данный ремонт был в 90-е, тогда наши олигархи любили дорого-богато. Показывать свою роскошь жизни. Но при этом сейчас такой ремонт не востребован. Он считается несовременным и неуютным», — оценил квартиру балерины риэлтор Ярослав Кобаладзе.

Несколько лет назад Волочкова уже пыталась найти для квартиры нового хозяина. Семейное гнездышко звезды было выставлено на продажу за 2 миллиона евро, потом цена несколько упала. Но, видимо, желающих приобрести жилье «от Волочковой» так и не нашлось. И Анастасия решила сдать квартиру в аренду.

Но почему же танцовщица хочет расстаться с местом, которое обставляла с такой любовью?

«Может, надоело. Может, ей деньги были нужны», — предположила Эвелина Бледанс в комментарии программе «Светская хроника».

Особо внимательные поклонники отметили: в последнее время Анастасия не производит впечатления богатой женщины. Например, она второй год подряд появляется на своем дне рождения в одних и тех же серьгах. К тому же Волочкова неоднократно признавалась: отношения с бывшим супругом Игорем Вдовиным сильно ударили по ее кошельку. «Мне друзья говорили, что Игорь Вдовин под мое имя брал деньги у моих же знакомых друзей, типа, на мои спектакли, на мои концерты, на самом деле, они до меня даже не доходили», - говорит Волочкова.

Их брак распался более десяти лет назад, но забыть о нем Анастасия не может до сих пор. «Так вот я хочу сказать, что очень удобно на отнятые у матери своего же ребенка деньги содержать своих детей, которых четверо, жен, проституток, любовниц и новоиспеченных, и нет, это, конечно, удобно, но я буду бороться за возврат моего долга», - Анастасия настроена решительно.

Всю информацию о сдаче квартиры балерина опровергла: «Это мои квартиры, мое имущество, мой дом, мои машины. О чем вы говорите? Если я захочу сдать квартиру, я это сделаю сама лично».