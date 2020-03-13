Беременна или поправилась? Лера Кудрявцева показала округлившийся живот

Лера Кудрявцева целую неделю провела в Эмиратах. На отдых известная телеведущая отправилась вместе с матерью. Кадрами из поездки она активно делилась в своем Instagram-аккаунте. Однако последний снимок заставил фолловеров обсуждать фигуру Леры и теряться в догадках.

Мало того, что Кудрявцева показала фотографию без макияжа, так еще подписчики увидели округлившийся живот. Это наводит на три мысли. Первая: телеведущая выбрала не самый удачный наряд. Вторая: Лера заметно поправилась, и это сложно скрывать. И третья: неужели знаменитость снова беременна? На замечания об изменившейся фигуре Кудрявцева ответила так: "Вам на радость".