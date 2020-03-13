Врач Пирет Роспу объяснила, что ожидает заболевших коронавирусом

Согласно исследованиям, в качестве осложнений могут выступать дыхательная недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром, травмы сердца и нарушения ритма сердца, почечная недостаточность, циркулирующая РНК (в дополнение к C например, бактериальная пневмония), полиорганная недостаточность и смерть. В одном неопубликованном исследовании также сообщалось о нарушениях показаний свертываемости крови у большой части пациентов.

Среднее время от появления симптомов до потребности в вентиляции легких составляет приблизительно 8-14 дней.

Как распространяется SARS-CoV-2?

Вирус может распространяться капельным путем, когда больной кашляет или чихает. Также возможно распространение через прямой контакт - при прикосновении к пострадавшему человеку или через поверхности, когда вируссодержащие выделения (например слюна или сопли) попадают на поверхности, а затем здоровые люди касаются тех же столов или дверных ручек своими руками, тем самым заражая себя. Предполагается, что фекальное (то есть стул) и аэрозольное (переносимое по воздуху) распределение возможно, но в настоящее время нет убедительных доказательств этой теории.

Насколько заразным является вирус?

По разным данным один человек способен заразить 2-3,5 человек. Для сравнения, в случае гриппа это число составляет около 13, а при кори даже 12–18. Так что это не очень сверхъестественный вирус. Хотя SARS-CoV-2 является более сильным, чем грипп, он значительно менее заразный, чем, например, ветряная оспа или корь. Высокоинфекционный вирус кори остается жизнеспособным на открытом воздухе в течение двух часов и способен заразить людей в комнате ожидания больницы даже после того, как больной корью уже давно ушел. Я помню, что в прошлом году в Эстонии было 27 человек с корью, и болезнь распространялась от одного человека к другому в пределах Эстонии; однако не было никакой паники, и непривитые люди массово не прививали себя.

Вирус не является очень агрессивным в плане заразности, согласно данным исследования, проведеного в Пекине. Анализ 262 пациентов показал, что 2/3 случаев заражения произошли в ходе тесных контактов, чаще всего это были члены одной семьи. Один носитель вируса может заразить от двух до пяти человек.

В качестве иллюстрации: в одном исследовании перечислены различные мероприятия в Китае в январе, где люди, вероятно, могли заразиться коронавирусом. Это исследование очень хорошо показывает, что одно событие может затронуть восемь из восьми человек, а другое - только двоих из 17. Различия, вероятно, заключаются в том, насколько близко люди находились друг к другу, насколько активно зараженный человек распространял вирус, и насколько зараженный человек избегал контактов с другими людьми. И, конечно, извечный вопрос: почему некоторые люди вообще заражаются вирусами верхних дыхательных путей, а другие нет? Много путаницы (но подсказка: разница не в том, сколько мультивитаминов ты съел).