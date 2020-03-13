Врач Пирет Роспу объяснила, что ожидает заболевших коронавирусом
Сейчас в Сети можно найти огромное количество противоречивой информации о вирусе Covid-19, который стремительно распространяется по всему миру. Семейный врач Пирет Роспу в своем блоге «Sinu terve laps» решила выразить свое мнение относительно того, каким образом распространяется вирус и что ждет заболевших.
Что из себя представляет коронавирус?
Обычно симптомы вируса Covid-19 проявляются в течение 2-14 дней после заражения, а в среднем — через пять-шесть дней. По некоторым данным инкубационный период может составлять и 0-24 дня, но я отношусь к этим данным спектически, ведь как в случае с нулевым днем, так и с 24-м, источник заражения неизвестен. В рамках одного из самых последних исследований выяснили, что только у одного из ста больных симптомы проявляются после 14 дней карантина. Таким образом, карантинный период в 14 дней обычно является достаточным для выявления возможного заболевания.
Согласно веб-сайту Департамента здоровья, Covid-19 вызывает симптомы, подобные гриппу: могут возникнуть кашель, температура и затрудненное дыхание. На сегодняшний день в научной литературе уже проведено большое количество исследований, в которых перечислены симптомы, возникающие у разного числа пациентов.
Не у всех заразившихся наблюдается повышенная температура, ни в одном исследовании не было подтверждено наличие темературы у 100% заболевших, скорее у 88-98%. Температура может быть разной высоты, и даже в тяжелых или критических случаях (например, у людей, которым требуется дополнительный кислород или дыхательный аппарат), температура может быть низкой или отсутствовать.
Можно привести четыре степени тяжести заболевания вирусом Covid-19:
легкая форма: легкие симптомы - воспаление верхних дыхательных путей, но без признаков пневмонии при рентгенографии или компьютерном сканировании;
умеренная форма: температура, респираторные симптомы и изменения, заметные на рентгене;
в тяжелых случаях дыхание и снабжение организма кислородом затруднены. Существует один из трех критериев: затруднение дыхания, частота дыхания более 30 раз в минуту, содержание кислорода в крови менее 93% или падение парциального давления кислорода в артериальной крови;
критическое состояние: дыхательная недостаточность, септический шок или полиорганная недостаточность.
К счастью, в подавляющем количестве случаев мы имеем дело с легкими формами. Насколько мне известно, во время проведения самого крупного исследования среди 45 000 подтвержденных случаев (китайские пациенты), степени тяжести распределены следующим образом:
легкая форма: 81% (36 160 случаев);
тяжелая форма: 14% (6168 случаев);
критическая форма: 5% (2087 случаев).
Тем не менее, в Пекине результаты анализа 262 пациентов также включал 13 бессимптомных случаев (5 процентов), которые либо не имели температуры, либо чувствовали небольшое недомогание, но вирусный материал был обнаружен в дыхательных путях. Теперь, конечно, остается вопрос: правильно ли включать этих людей в анализы расчета заболеваемости и смертности, и вопрос о том, способны ли бессимптомные носители распространять вирус, стоит особенно остро.
Осложнения
Предполагается, что серьезные осложнения, которые приводят к критическим формам заболеваниям у людей, не всегда вызваны самим SARS-CoV-2, а реакцией иммунной системы на вирус. Воспалительные цитокины - это молекулы, которые используются клетками иммунной системы для общения друг с другом. Коронавирусы являются мощными триггерами для производства цитокинов, а вызванный вирусом так называемый цитокиновый шторм является механизмом, посредством которого могут быть повреждены важные органы организма. Подобный шторм цитокинов бывает вызван и с несколькими другими вирусами, такими как хорошо известный грипп.
Согласно исследованиям, в качестве осложнений могут выступать дыхательная недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром, травмы сердца и нарушения ритма сердца, почечная недостаточность, циркулирующая РНК (в дополнение к C например, бактериальная пневмония), полиорганная недостаточность и смерть. В одном неопубликованном исследовании также сообщалось о нарушениях показаний свертываемости крови у большой части пациентов.
Среднее время от появления симптомов до потребности в вентиляции легких составляет приблизительно 8-14 дней.
Как распространяется SARS-CoV-2?
Вирус может распространяться капельным путем, когда больной кашляет или чихает. Также возможно распространение через прямой контакт - при прикосновении к пострадавшему человеку или через поверхности, когда вируссодержащие выделения (например слюна или сопли) попадают на поверхности, а затем здоровые люди касаются тех же столов или дверных ручек своими руками, тем самым заражая себя. Предполагается, что фекальное (то есть стул) и аэрозольное (переносимое по воздуху) распределение возможно, но в настоящее время нет убедительных доказательств этой теории.
Насколько заразным является вирус?
По разным данным один человек способен заразить 2-3,5 человек. Для сравнения, в случае гриппа это число составляет около 13, а при кори даже 12–18. Так что это не очень сверхъестественный вирус. Хотя SARS-CoV-2 является более сильным, чем грипп, он значительно менее заразный, чем, например, ветряная оспа или корь. Высокоинфекционный вирус кори остается жизнеспособным на открытом воздухе в течение двух часов и способен заразить людей в комнате ожидания больницы даже после того, как больной корью уже давно ушел. Я помню, что в прошлом году в Эстонии было 27 человек с корью, и болезнь распространялась от одного человека к другому в пределах Эстонии; однако не было никакой паники, и непривитые люди массово не прививали себя.
Вирус не является очень агрессивным в плане заразности, согласно данным исследования, проведеного в Пекине. Анализ 262 пациентов показал, что 2/3 случаев заражения произошли в ходе тесных контактов, чаще всего это были члены одной семьи. Один носитель вируса может заразить от двух до пяти человек.
В качестве иллюстрации: в одном исследовании перечислены различные мероприятия в Китае в январе, где люди, вероятно, могли заразиться коронавирусом. Это исследование очень хорошо показывает, что одно событие может затронуть восемь из восьми человек, а другое - только двоих из 17. Различия, вероятно, заключаются в том, насколько близко люди находились друг к другу, насколько активно зараженный человек распространял вирус, и насколько зараженный человек избегал контактов с другими людьми. И, конечно, извечный вопрос: почему некоторые люди вообще заражаются вирусами верхних дыхательных путей, а другие нет? Много путаницы (но подсказка: разница не в том, сколько мультивитаминов ты съел).
Пациенты с диагнозом Covid-19 могут иметь очень легкие симптомы с температурой или без нее, и в то же время быть очень активными распространителями вируса. В первые дни болезни, когда развились не все симптомы, пациенты имеют большое количество вируса в верхних дыхательных путях, и характер распространения вируса похож на грипп.
Возможно ли распространение вируса в инкубационный период?
Проблема может заключаться в том, что носитель вируса может быть заразным еще до проявления симптомов. Ясно, что вирус, по-видимому, не начинает распространяется задолго до появления симптомов, но есть признаки того, что в течение инкубационного периода также может происходить заражение при тесном контакте. Инкубационный период, безусловно, не является основным периодом передачи вируса, и даже если вирус передается бессимптомными носителями, скоро симптомы у них проявятся.
Как долго после начала заболевания больные являются заразными?
А вот это уже хороший вопрос. В одном исследовании говорится, что пациенты заразны в среднем в течение 20 дней, а распространение вируса продолжается от 8 до 37 дней. Чем тяжелее форма заболевания, тем дольше пациенты оставались в группе риска в качестве заразных. Было высказано предположение, что все пациенты должны оставаться в карантине в течение как минимум еще 14 дней после выздоровления (отсутствие симптомов и отсутствие пневмонии на рентгеновских снимках).
Люди действительно могут снова заболеть после выздоровления?
Я не нашла подтвержденных случаев рецидивов коронавируса в научной литературе. Одним из исследований, которое могло послужить поводом для подобных историй, является наблюдение за четырьмя больными медицинскими работниками, трое из которых находились на карантине дома, а другой в больнице и неоднократно подвергались анализу на Covid-19 (RT-PCR), чтобы определить, когда они могут вернуться на работу.
В Китае критерии для прекращения карантина в то время были следующими (все четыре должны были быть выполнены):
- нормальная температура тела в течение не менее трех дней;
- респираторные симптомы отсутствуют;
- значительное уменьшение воспалительных поражений при компьютерной томографии;
- два последовательных отрицательных результата теста RT-PCR с интервалом не менее одного дня.
У трех пациентов отсутствовали все клинические симптомы и были нормальные результаты снимков; у четвертого пациента были легкие рецессивные очаги пневмонии. Все четыре субъекта имели два последовательных отрицательных результата теста. Время от появления симптомов до выздоровления составляло от 12 до 32 дней.
После выписки из больницы или карантина субъектам было предложено продолжить соблюдать карантинный протокол дома в течение пяти дней. Тесты на коронавирус повторяют через 5-13 дней. У всех четырех пациентов результаты снова были положительными. Были повторные тесты, все из которых были все еще положительными, даже тест от другого производителя, который также был положительным для всех четырех пациентов. В то же время, у всех четырех пациентов не наблюдалось никаких симптомов, не было замечено и какого-либо ухудшения при компьютерном обследовании. Между тем, ни один из пациентов не контактировал с зараженными, от которых они могли бы вновь подцепить вирус. Имеет ли присутствие такого вирусного наследственного материала в дыхательных путях выздоровевших какое-либо отношение к тому, может ли он передаваться дальше, пока неизвестно.
И еще одна недавняя история от одной 38-летней женщины доказывает то же самое: отсутствие симптомов и пневмонии, дважды отрицательный PCR-тест на коронавирус, а затем внезапный положительный результат, снова без симптомов болезни.
Итак, многое до сих пор неясно, каждое следующее исследование добавляет новые данные, и мы все еще полагаемся на китайские исследования, потому что исследования первых нескольких пациентов в остальном мире все еще находятся в разработке.