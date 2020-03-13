ЗАЧЕМ? ⟩ Какие товары пропали из магазинов Таллинна и почему скупили всю краску для волос?

Вчера я решила посмотреть, что народ сметает с полок и сколько стоят антисептики в аптеках. Конечно, по всем супермаркетам и аптекам Таллинна я не прошлась, но десяток тех и других посмотрела.
Полки продуктовых магазинов, ранее заполненные итальянской пастой и некоторыми сортами круп, опустели.
Также опустел и мой разум в этот момент, потому что я купила два кило гречки. Смягчающим обстоятельством служит то, что я люблю гречневую кашу, особенно со сгущенкой.
Нет некоторых видов мюсли, быстрых каш и хлопьев для завтрака. По какому принципу идет закупка – непонятно. Полки с тушенкой, которая считается необходимым продуктом на случай чрезвычайного положения, полны.
В аптеках по-разному: где-то есть антисептики для мытья рук, где-то нет. Не сказала бы, что цены заоблачные. И, как мне сказали в одной из аптек Viru Keskus, антисептики привозят каждый день.
Эти средства никогда дешевизной не отличались, я знаю, потому что много лет один флакончик-антисептик живет у меня в машине, а другой в сумочке, и они имеют обыкновение быстро заканчиваться.
В одной аптеке пожилая женщина посоветовала купить мне водку, смачивать алкоголем салфетки и протирать руки. Так маски можно делать и дышать водочными парами! Водка в магазинах есть, в том числе и 80-градусная. Правда, это было вчера днем.
Около девяти вечера я зашла в продуктовый отдел универмага Stockmann и в Kaubamaja Toidumaailm в торговом центре Viru Keskus. Там было все, как обычно перед закрытием. Паники не наблюдалось.
Под конец своего коронавирусного вояжа я проехала несколько остановок на автобусе. В транспорте никто не кашлял и не сморкался, поэтому адекватно оценить отношение людей к чихающим-сморкающим мне не удалось.