ЗАЧЕМ? ⟩ Какие товары пропали из магазинов Таллинна и почему скупили всю краску для волос?

Полки продуктовых магазинов, ранее заполненные итальянской пастой и некоторыми сортами круп, опустели.

Здесь была паста ФОТО: Лиана Турпакова

Также опустел и мой разум в этот момент, потому что я купила два кило гречки. Смягчающим обстоятельством служит то, что я люблю гречневую кашу, особенно со сгущенкой.

Гречка оказалась самым ходовым товаром ФОТО: Лиана Турпакова

Нет некоторых видов мюсли, быстрых каш и хлопьев для завтрака. По какому принципу идет закупка – непонятно. Полки с тушенкой, которая считается необходимым продуктом на случай чрезвычайного положения, полны.

Соль раскупают, но не слишком рьяно ФОТО: Лиана Турпакова

Популярностью пользуются и консервированные супы ФОТО: Лиана Турпакова

С туалетной бумагой пока в стране не напряженка ФОТО: Лиана Турпакова

В аптеках по-разному: где-то есть антисептики для мытья рук, где-то нет. Не сказала бы, что цены заоблачные. И, как мне сказали в одной из аптек Viru Keskus, антисептики привозят каждый день.

Антисептики есть ФОТО: Лиана Турпакова

Эти средства никогда дешевизной не отличались, я знаю, потому что много лет один флакончик-антисептик живет у меня в машине, а другой в сумочке, и они имеют обыкновение быстро заканчиваться.

В одной из аптек продаются такие салфетки ФОТО: Лиана Турпакова

В магазинах, торгующих косметикой, можно найти такие салфетки. Понятно, что от коронавируса они не предохраняют, но продавцы говорят, что спрос и на такой продукт увеличился ФОТО: Лиана Турпакова

Что меня поразило, так это прилавок с краской для волос. Дефицит! ФОТО: Лиана Турпакова

В одной аптеке пожилая женщина посоветовала купить мне водку, смачивать алкоголем салфетки и протирать руки. Так маски можно делать и дышать водочными парами! Водка в магазинах есть, в том числе и 80-градусная. Правда, это было вчера днем.

В одном из Rimi смели именно это оливковое масло ФОТО: Лиана Турпакова

Около девяти вечера я зашла в продуктовый отдел универмага Stockmann и в Kaubamaja Toidumaailm в торговом центре Viru Keskus. Там было все, как обычно перед закрытием. Паники не наблюдалось.

Бобы тоже стали частью стратегического запаса населения ФОТО: Лиана Турпакова

Под конец своего коронавирусного вояжа я проехала несколько остановок на автобусе. В транспорте никто не кашлял и не сморкался, поэтому адекватно оценить отношение людей к чихающим-сморкающим мне не удалось.