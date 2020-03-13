Астролог Павел Глоба: у трех знаков Зодиака в конце марта 2020 прервется полоса невезения

У Овнов наступает благоприятный период. В последнее время представителей этого знака Зодиака преследовало много трудностей, но сейчас наступает момент, когда негатив уходит от вас. Ожидается прилив жизненных сил и на этом фоне множество полезных знакомств и предложений. Определитесь со своей целью. Будьте милосердны к другим. Делайте добрые дела, и судьба откликнется на ваш позитив.

Тельцы также смогут вздохнуть с облегчением. После череды неурядиц, проблем и скандальных ситуаций у представителей этого знака Зодиака наконец-то наступает благоприятный период. Вы сможете расслабиться и начать получать удовольствие от жизни. Вы поймете, что Судьба преподнесла вам подарок, который вы сначала даже не заметили. Вас ждет встреча с человеком, который поможет вам в вашем деле. Вероятно повышение на работе. Постарайтесь не переутомляться и не давайте обещаний, которые не сможете выполнить.