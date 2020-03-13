«Коронавирус придет в каждый дом»: доктор Комаровский объяснил, что делать, если у вас вирус Covid-19

Комаровский утверждает, что 93% заболевших приходится на четыре страны: Китай, Италию, Южную Корею и Иран. Еще в трех зарегистрировано более 1 000 заболевших (Франция, Испания, Германия). В связи с подобной статисткой теледоктор рекомендует воздержаться от поездок в эти страны. «Теперь эта проблема касается каждого из нас. Можно констатировать, что вирус будет рядом с вами, он придет, скорее всего, к вам в дом и вы заболеете. Каждый из нас должен перестать рассматривать коронавирус как нечто абстрактное», - заявил врач.

Комаровский полагает, что основное отличие коронавируса от гриппа заключается в том, что из-за короткого инкубационного периода грипп распространяется быстрее, а взрослых и стариков заражают чаще всего дети.

Наиболее уязвимые группы при гриппе — это дети, беременные и пожилые. О коронавирусе таких данных нет, как и свидетельств того, что дети и беременные больше других подвержены заболеванию или переносят его тяжелее. «Еще раз обращаю ваше внимание, что на сегодняшний день противовирусных препаратов с доказанной эффективностью против коронавируса нет, что бы вы там где бы ни читали», - предупреждает врач.

Способ передачи обеих инфекций схож - оба заболевания передаются воздушно-капельным путем. Однако Комаровский убедительно просил родственников пожилых людей не выпускать их из дома во время эпидемии. Их уязвимость перед вирусом он связывает с наличием белка, который активно вырабатывается в пожилом возрасте и служит пропуском вируса в организм. «Лучше будет, если вы отвезете их на дачу, пусть дышат свежим воздухом вдали ото всех», - полагает врач.

Что касается природы коронавируса, то определенной точной версии его происхождения и причин поведения у Комаровского нет. «Ученые уже сошлись во мнении насчет инкубационного периода: он составляет от 1 до 14 дней. Чаще — около пяти... Большинство людей, которые заболеют, нуждаются только в одном: чтобы они сидели дома и никого не заражали дальше. Чтобы они просто сидели и все», - утверждает доктор.