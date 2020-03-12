ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите: ведущие «Народного Радио» измерили температуру зрителям специального русского кинопоказа в Таллинне

Сегодня в кинотеатре Apollo Ülemiste состоялась «Премьера по-русски» с «Народным радио». Таллиннские зрители одни из первых смогли увидеть новый российский фильм «Очень женские истории».
Перед показом ведущие «Народного утра» Борис Горский и Алексей Исаченко провели розыгрыш подарков. Для тех, кто переживает: в зале было меньше 100 человек, а некоторым победителям даже измерили температуру. Все в норме!
Чего хотят женщины? Одни — безумной страсти и любви. Другие — успешной карьеры. Третьи — счастья в браке и детей. А кто-то захочет волшебный пульт, который даст возможность одним кликом изменить своего возлюбленного к лучшему. Десять разных женщин, которых объединяет одно: жажда жить по-настоящему.
Смотрите, кому достались крутые призы и как ведущие «Народного Радио» измеряли температуру зрителям кинопоказа!
Внимание! Показ пройдет и в Нарве! 13 марта в 19:00.