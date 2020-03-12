Вспышка коронавируса: власти Роттердама приняли решение о проведении «Евровидения-2020»

Мы следим за ситуацией с распространением вируса ежедневно. Пока конкурс не требует каких-то дополнительных решений. Подготовка продолжается в полном объеме. Я думаю, что в середине апреля нужно будет вернуться к этому вопросу, однако сейчас у нас все еще много времени до конкурса.