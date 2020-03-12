Вспышка коронавируса: власти Роттердама приняли решение о проведении «Евровидения-2020»

Международный песенный конкурс "Евровидение-2020", который стартует уже 12 мая, организаторы планировали отменить из-за вспышки коронавируса, пишет Сегодня. Но в Роттердаме состоялось заседание властей, во время которого было принято решение не отменять и не переносить конкурс. Об этом сообщается на официальной странице в Instagram украинского "Евровидения" со ссылкой на издание ad.nl.
Издание ad.nl сообщает, что на заседании властей в Роттердаме было принято решение о том, что "Евровидение-2020" должно продолжаться в обычном режиме и отмены или переноса конкурса не будет,
– сказано в сообщении.
Также издание процитировало слова члена муниципального совета Роттердама по туризму Касми, который заверил, что подготовка к конкурсу продолжается в полном объеме:
Мы следим за ситуацией с распространением вируса ежедневно. Пока конкурс не требует каких-то дополнительных решений. Подготовка продолжается в полном объеме. Я думаю, что в середине апреля нужно будет вернуться к этому вопросу, однако сейчас у нас все еще много времени до конкурса.