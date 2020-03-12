ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Автобус с командой Киркорова в эти минуты проходит российско-эстонскую границу

Напомним, что организатор концерта Филиппа Киркорова в Эстонии пока не может дать четкого ответа, состоится шоу в Ледовом холле Тондираба или нет, поскольку правительство Эстонии на данный момент рассматривает вариант запрета публичных мероприятий в Эстонии, рассчитанных более, чем на 100 человек, под вопросом и введение чрезвычайного положения. Пока правительство лишь рекомендовало отменить публичные мероприятия с аудиторией более ста человек. Уже десятки мероприятий по всей Эстонии были перенесены на другие даты.