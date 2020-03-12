ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Автобус с командой Киркорова в эти минуты проходит российско-эстонскую границу

Похоже, что Филипп Киркоров не впал в панику из-за коронавируса. Зритель передачи «Kuuuurija» прислал фотоснимок с нарвского пограничного пункта, где в эти минуты автобус с командой артиста проходит границу.
Насколько известно, сам поп-король прибывает на свои зарубежные концерты самолетом.
Напомним, что организатор концерта Филиппа Киркорова в Эстонии пока не может дать четкого ответа, состоится шоу в Ледовом холле Тондираба или нет, поскольку правительство Эстонии на данный момент рассматривает вариант запрета публичных мероприятий в Эстонии, рассчитанных более, чем на 100 человек, под вопросом и введение чрезвычайного положения. Пока правительство лишь рекомендовало отменить публичные мероприятия с аудиторией более ста человек. Уже десятки мероприятий по всей Эстонии были перенесены на другие даты.