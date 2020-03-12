ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне паника из-за пандемии коронавируса: люди смели с полок магазинов продукты долгого хранения

Чтобы не нести тяжелые сетки с продуктами из магазина, который находится не так уж близко от дома, я решила заказать продукты с курьером. Но не тут-то было. Оказалось, что в трех интернет-магазинах из четырех, сети которых осуществляют доставку, продукты можно получить лишь через несколько дней, так как всё ближайшее время доставки просто-напросто занято.

ФОТО: Скриншот.

По состоянию на 16:20 четверга, 12 марта, ближайшее время, в которое вам могут доставить товары Barbrora (Maxima) - 18-19 часов воскресенья - 15 марта. Заказ из интернет-магазине eCoop вам привезут в воскресенье с 20 до 22 часов. А вот доставку товаров из магазина Selver вы можете ждать не раньше вторника, 17 марта. Что же касается интернет-магазина Prisma - в лучшем случае вам доставят товары в четверг - 19 марта - то есть через неделю.

ФОТО: Скриншот.

Также с 10 марта интернет-магазин Prisma повысил цену на доставку в пределах Харьюмаа с 4 евро до 5,50 евро. Но даже несмотря на повышенную стоимость доставки, люди делают заказы.

Maxima ФОТО: Личный архив читателя.

Но проблема не только с доставкой еды на дом, опустели полки в магазинах. Читатели Limon.ee шлют нам фотографии пустых полок с товарами долгого хранения - макаронами и гречкой - в магазинах Maxima и Prisma.

Несколько человек также рассказали о своих впечатлениях редакции портала Limon.ee.

Например, столичный программист сказал: «Я не верю, что будет совсем плохо, но запасы сделал. Через Selver-online заказал 5 килограмм гречки, 5 килограмм макарон, 30 банок тунца, 10 больших замороженных пицц. В случае чего, мне хватит на две недели».

Еще одна опрошенная сказала:

По 2 килограмма всех круп уже купила, а еще соль, спички, свечи, чай. Сегодня вечером зайду и накуплю тушенки.