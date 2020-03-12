ФОТО ЧИТАТЕЛЕЙ ⟩ Водители таллиннских автобусов отгородились от пассажиров сигнальными лентами

В связи с распространением Covid-19 Tallinna Linnatransport AS запрещает покупать билеты у водителей автобусов, трамваев и троллейбусов.
Также пассажиры не смогут заходить в автобусы и троллейбусы через переднюю дверь, а для защиты водителей от первой двери до переднего ряда сидений будет создана санитарная зона.
Один из читателей задается вопросом, как совершить бесконтактный платеж, если валидатор для бесконтактных платежей находится в санитарной зоне автобуса?
Пока в автобусном парке во все автобусы устанавливают предупреждающие таблички и ограждают санитарную зону красными лентами, некоторые водители поспешили использовать подручные средства.
По словам председателя правления Tallinna Linnatransport AS Дениса Бородича, речь идет о профилактических мерах в случае, если вирус начнет распространяться быстрее. «Меры начнут применяться с сегодняшнего дня и будут действовать до изменения оценки опасности. Пониманием, что новые меры неудобны для пассажиров общественного транспорта, однако надеемся на понимание», - сказал Бородич.
Оплатить проезд в общественном транспорте по-прежнему можно с помощью бесконтактного платежа, а также через интернет или по мобильному телефону.