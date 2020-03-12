ВИДЕО ⟩ Группа «Би-2» срочно обратилась к жителям Таллинна в связи с пандемией коронавируса в Европе

«Друзья, важные новости: мы вынуждены перенести наши концерты в Праге, Бамберге и Дюссельдорфе. Концерты в Таллинне и Риге на данный момент планируется провести в назначенные даты.

В связи с:

— постановлением правительства Чехии о запрете массовых мероприятий количеством более 100 человек;

— призывом Министра здравоохранения Германии отменить все массовые мероприятия и ситуацией с распространением коронавируса в Германии;

— указом мэра Москвы № 12-УМ,

Концерты Би-2 11 марта в Праге, 13 марта в Бамберге и 15 марта в Дюссельдорфе перенесены. Все приобретённые на них билеты останутся действительными на новые даты, которые группа и организатор концертов смогут согласовать и озвучить после снятия ограничений.

Концерты Би-2 17 марта в Таллинне и 20 марта в Риге на данный момент должны состояться по плану — мы внимательнейшим образом следим за ситуацией в этих странах и будем информировать вас обо всех возможных изменениях.

Берегите себя! #Би2» - говорится в сообщении группы.

ВИДЕООБРАЩЕНИЕ ГРУППЫ «БИ-2» К ПОКЛОННИКАМ:

КОММЕНТАРИЙ ОРГАНИЗАТОРОВ ТАЛЛИННСКОГО КОНЦЕРТА

По словам организатора Юри Валдмаа, таллиннский концерт «БИ-2» пока не отменен. "Ждем до сих пор окончательного решения от правительства", - говорит Юри (не Ратас).- Группа готова ехать, вопрос только в правительственных решениях".