ГАЛЕРЕЯ LIMON.EE ⟩ Пять огромных фур Киркорова уже припаркованы у ледового холла Tondiraba
Самой обсуждаемой темой на фоне эпидемии коронавируса стал концерт Киркорова, который должен пройти в Таллинне уже завтра. Пять фур со всем реквизитом звезды уже припаркованы у ледового холла Tondiraba. Организатор концерта российского певца Зоя Гоор говорит, что ей звонят каждую минуту с одним вопросом: состоится ли выступление всеми любимого исполнителя?
«Концерт завтра. И у нас очень мало времени, чтобы назначить даты переноса. Конечно, я должна прислушиваться к тому, что рекомендует правительство и департамент здоровья, я не хочу рисковать здоровьем людей. Хотя в Таллинне уже пять больших фур с оборудованием и костюмами - они стоят у ледового холла Tondiraba, можете посмотреть. Филипп Киркоров и артисты должны прилететь завтра, - рассказывает организатор. - Для отмены завтрашнего концерта, если такое придется сделать, мы должны знать даты, на какие мы сможет перенести концерт. То есть мы должны были бы знать, как долго продлится этот период. К сожалению, осталось мало времени. Скажу, что концерт Филиппа Киркорова в Таллинне будет обязательно, только в другой день».
Зоя добавила, что она, как и все, ждет информации от Рийгикогу: «Мы будем следовать всем инструкциям. Здоровье - это самое главное».
Пока решение об отмене мероприятий, где собирается более ста человек, носит рекомендательный характер. Сейчас специальная комиссия Рийгикогу обсуждает этот вопрос, и если она наложит вето на проведение массовых мероприятий, то концерт будет отменен.