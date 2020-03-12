ГАЛЕРЕЯ LIMON.EE ⟩ Пять огромных фур Киркорова уже припаркованы у ледового холла Tondiraba

«Концерт завтра. И у нас очень мало времени, чтобы назначить даты переноса. Конечно, я должна прислушиваться к тому, что рекомендует правительство и департамент здоровья, я не хочу рисковать здоровьем людей. Хотя в Таллинне уже пять больших фур с оборудованием и костюмами - они стоят у ледового холла Tondiraba, можете посмотреть. Филипп Киркоров и артисты должны прилететь завтра, - рассказывает организатор. - Для отмены завтрашнего концерта, если такое придется сделать, мы должны знать даты, на какие мы сможет перенести концерт. То есть мы должны были бы знать, как долго продлится этот период. К сожалению, осталось мало времени. Скажу, что концерт Филиппа Киркорова в Таллинне будет обязательно, только в другой день».