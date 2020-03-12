ФОТО ⟩ 24-летняя певица в платье с таким высоким разрезом, что его пришлось надеть без белья

На церемонию Global Awards — 2020 британская певица пожаловала в облегающем черном платье из осенней коллекции Mugler. Воинственно сверкающие в свете софитов металлические заклепки и гладко зачесанные в высокий пучок волосы сделали Липу похожей на амазонку, но образ смягчил высокий и чувственный разрез. Настолько высокий, что носить такое платье можно только без нижнего белья — идеальный вариант для смелых модниц, к которым точно можно отнести возлюбленную Анвара Хадида.