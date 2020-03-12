Чт, 12.03.2020
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Полина Гагарина прокатилась на московском метро и ее никто не узнал

Полина Гагарина

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

Полина Гагарина в Instagram Stories разместила ролик, на котором она спустилась в московское метро. При этом, чтобы, ее никто не узнал, Полина надела на голову платок, пишет Телепрограмма.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Я бы и сама себя не узнала. Метро – вещь. Успеваю на работу,

— заявила она.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Далее исполнительница сообщила, что пришло время ответить на вопросы подписчиков. Первым делом она сказала, что проезд в московском метро стоит 55 рублей или 67 евро центов (на самом деле с 1 февраля 2020 года проезд стоит 57 рублей или 70 евро центов. — Прим. ред.). Совсем скоро выйдет ее дуэт с музыкантом и давним товарищем Сергеем Лазаревым.

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