Полина Гагарина прокатилась на московском метро и ее никто не узнал

Я бы и сама себя не узнала. Метро – вещь. Успеваю на работу,

Далее исполнительница сообщила, что пришло время ответить на вопросы подписчиков. Первым делом она сказала, что проезд в московском метро стоит 55 рублей или 67 евро центов (на самом деле с 1 февраля 2020 года проезд стоит 57 рублей или 70 евро центов. — Прим. ред.). Совсем скоро выйдет ее дуэт с музыкантом и давним товарищем Сергеем Лазаревым.