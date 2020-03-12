ТОП-10 ⟩ Рейтинг самых сексуальных блондинок Эстонии по версии Limon.ee

Вопрос о том, кто круче — блондинки или брюнетки, пожалуй, можно отнести к разряду вечных и не требующих окончательного ответа — все по-своему прекрасны. В середине января, когда нам всем так не хватает солнца, предлагаем вам получить небольшую порцию витамина D, взглянув на солнечные фото самых сексуальных блондинок Эстонии по версии портала Limon!
10. Легкоатлетка Грете Шадейко
9. Актриса Саара Пиус
8. Певица Грете Пайа
7. Певица Хелен Адамсон
6. Блогер Эрна Хуско
5. Актриса и певица Грете Клейн
4. Радиоведущая Бригитте Сюзанне Хунт
3. Модель Катри Катс
2. Певица Лийс Лемсалу
1. Блогер Лиза Линд