ТОП-10 ⟩ Рейтинг самых сексуальных блондинок Эстонии по версии Limon.ee

Вопрос о том, кто круче — блондинки или брюнетки, пожалуй, можно отнести к разряду вечных и не требующих окончательного ответа — все по-своему прекрасны. В середине января, когда нам всем так не хватает солнца, предлагаем вам получить небольшую порцию витамина D, взглянув на солнечные фото самых сексуальных блондинок Эстонии по версии портала Limon!