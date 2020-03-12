Астролог Тамара Глоба назвала четыре знака Зодиака, которые резко разбогатеют в конце марта

У Овнов в марте ожидаются денежные поступления, причем в больших объемах, что станет неожиданностью для представителей этого знака Зодиака. Специалист рекомендует не тратить лишние средства на покупки, а вложить их в дело под проценты. Этот месяц подходит для накоплений и инвестиций, но не для больших трат.

Близнецы в марте 2020 получат неожиданную прибыль. Представителям этого знака Зодиака также не рекомендуется тратить финансовые поступления, однако можно позволить себе мелкие покупки, которые точно принесут вам позитивные эмоции. Не ввязывайтесь в этом месяце в кредиты и не давайте взаймы.

Финансовую прибыль Весам принесет участие в различных проектах в марте 2020. В итоге вы сможете выгодно вложить полученные средства, что сделает вас настоящим везунчиком в глазах других. Особенно повезет тем, кто занимается деятельностью в сфере коммуникаций, например, в журналистике, образовании и другихе подобных занятиях.