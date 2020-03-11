ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО! ⟩ Изменившийся до неузнаваемости Иван Дорн обещает показать таллиннским поклонницам шило в попе

Ничто не предвещало беды во время интервью в таллиннском отеле на площади Вабадузе до тех пор, пока Эдгар Гергель не спросил у Ивана про коронавирус, тогда артист начал кашлять прямо на журналиста.

«Шило в попе» Ивин Дорн обещает показать своим поклонницам сегодня на концерте.

Еще мы узнаем, почему Иван подарил своим поклонницам на 8 Марта гвоздики, а не розы, чем еще займется в Таллинне и что стало с купленной здесь футболкой - ответ вас удивит. Также смотрите, как изменился артист!

Эдгар Гергель и Иван Дорн ФОТО: Андрес Хаабу

Артист постоянно проводит эксперименты над внешностью и стилем исполняемой музыки, в интервью российским СМИ он говорил, что ему и не нужны постоянно одни и те же слушатели, по мнению артиста, аудитория должна меняться.

Музыкальное творчество Дорна — взрывное сочетание хауса, хип-хопа, поп, ню-диско, фанка и фри-джаза, плавит любые танцполы. Каждый концерт Дорнабанды - это уникальное живое шоу, наполненное сумасшедшей харизмой и импровизациями непредсказуемого Ивана Дорна, с первых дней заработавшего себе репутацию бесстрашного экспериментатора и первооткрывателя. К настоящему моменту певец выпустил три студийных альбома каждый из которых завоевал искреннюю любовь слушателей.