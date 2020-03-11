ОБЗОР ⟩ В какие страны мира можно в настоящее время путешествовать, не опасаясь коронавируса?

Путешествие в страны, где распространяется коронарный вирус, не рекомендуется из-за вспышки вируса. В частности в Китае, Италии, Японии, Южной Корее и Иране, где уровень заражения самый высокий, передает Elu24.

Британское издание The Sun выделило страны и места, где коронавируса еще не существует и куда безопасно путешествовать.

Греческий остров Санторини. ФОТО: shutterstock.com

К ним относятся Кабо-Верде, Куба, Барбадос, Сент-Винсент и Гренадины, остров Бали в Индонезии, Санторини, Миконос, Корфу, Крит, Родос, Кос и Кавос, Лаос и Мьянма в Юго-Восточной Азии, Архипелаг Гебридских островов, Архипелаг Лофотенских островов в Северной Норвегии, Сальвадор в Центральной Америке, Намибия в Южной Африке, Бурунди в Центральной Африке и Эфиопия в Восточной Африке.

Согласно словам экспертов, путешествовать в эти места безопасно, потому что там не зафиксировано ни одного случая заражения.

Тем не менее, этот список включает страны, которые близки к вспышкам, и поэтому туристам советуют быть осторожными в любом случае.

Это, например, Лаос и Мьянма, которые довольно близки к странам с коронарным вирусом.

По словам кубинских чиновников, в мире не так много стран, свободных от вирусов, и, как следствие, многие, скорее всего, выберут Кубу в качестве места отдыха.