ОБЗОР ⟩ В какие страны мира можно в настоящее время путешествовать, не опасаясь коронавируса?

Новый коронавирус, который начал распространяться в Ухане, провинция Хубэй, Китай, в конце прошлого года охватил более 100 стран, с более чем 100 000 инфицированных и более 4100 умерших.
Путешествие в страны, где распространяется коронарный вирус, не рекомендуется из-за вспышки вируса. В частности в Китае, Италии, Японии, Южной Корее и Иране, где уровень заражения самый высокий, передает Elu24.
Британское издание The Sun выделило страны и места, где коронавируса еще не существует и куда безопасно путешествовать.
К ним относятся Кабо-Верде, Куба, Барбадос, Сент-Винсент и Гренадины, остров Бали в Индонезии, Санторини, Миконос, Корфу, Крит, Родос, Кос и Кавос, Лаос и Мьянма в Юго-Восточной Азии, Архипелаг Гебридских островов, Архипелаг Лофотенских островов в Северной Норвегии, Сальвадор в Центральной Америке, Намибия в Южной Африке, Бурунди в Центральной Африке и Эфиопия в Восточной Африке.
Согласно словам экспертов, путешествовать в эти места безопасно, потому что там не зафиксировано ни одного случая заражения.
Тем не менее, этот список включает страны, которые близки к вспышкам, и поэтому туристам советуют быть осторожными в любом случае.
Это, например, Лаос и Мьянма, которые довольно близки к странам с коронарным вирусом.
По словам кубинских чиновников, в мире не так много стран, свободных от вирусов, и, как следствие, многие, скорее всего, выберут Кубу в качестве места отдыха.
Многие страны запретили поездки в Китай, где новый коронавирус начал распространяться в декабре 2019 года. Также в Италию, Японию, Южную Корею, Сингапур, Монголию и Иран, где много инфицированных и мертвых.