Анна Седокова запускает новое откровенное шоу

Привет💋. Ну что, пожалуй, настало время открывать карты, вернее двери моей «Квартиры69» @69apt 🎂 . Совсем скоро мы приступим к съёмкам моего шоу об отношениях, сексе, любви, страсти и... #Квартира69 или @69apt - это тайное место, где можно говорить обо всем и тебе ничего за это не будет. И сейчас я ищу самых ярких и красивых людей, которые первые будут приглашены ко мне. Если ты яркая личность, о которой должны узнать все, если ты настоящий артист или великий актёр, если у тебя великолепный юмор и самоирония, если ты любишь сцену, танцы, зажигать и немного чёрный юмор, то я приглашу тебя стать частью моего нового шоу. Будем вместе разрушать стандарты. Напиши в комментах, что хочешь ко мне в гости и отправь мне в Директ @69apt свою визитку ( видео, которое максимально выражает твою артистичность ). Я жду ❤️ И... вы даже не представляете, как это будет круто! Пожелайте нам удачи и счастья! Ну и здоровья 😂🤗