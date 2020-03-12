Анна Седокова запускает новое откровенное шоу

Известная украинская певица Анна Седокова рассказала в Instagram о своем новом шоу «Квартира69», подготовкой которого звезда занята на данный момент. По словам поп-дивы, программа будет создана в новом формате — у гостей не будет запрещенных тем для обсуждения.

«Совсем скоро мы приступим к съемкам моего шоу об отношениях, сексе, любви, страсти. Это тайное место, где можно говорить обо всем и тебе ничего за это не будет», — пояснила артистка.

Седокова добавила, что сейчас занимается поиском участников для своих выпусков и поэтому призывает своих подписчиков пройти отбор и увидеться со своим кумиром вживую.