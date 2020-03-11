«С ЛЮБИМЫМ» ⟩ 22-летняя эстонская певица впервые показала возлюбленного-миллионера

Певица Элиза Колк впервые опубликовала совместное фото с возлюбленным-бизнесменом Индреком Рахумаа (48). Это первое фото, которое она опубликовала не в Instagram Stories, которые исчезают спустя сутки после публикации.

Любимеший человек во всем мире,

- написала она в подписи к фото.

До этого Элиза посетила передачу «Õhtu!» на Kanal 2, в эфире которой ее также расспросили о личной жизни. Певица правда не решилась на какие-то откровения, отметила только, что свои отношения она обсуждать не хочет, однако призналась, что сейчас она очень счастлива.