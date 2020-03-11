Ср, 11.03.2020
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«С ЛЮБИМЫМ» ⟩ 22-летняя эстонская певица впервые показала возлюбленного-миллионера

Laulja Elisa Kolk on koos ettevõtjast kallimaga Indrek Rahumaaga Rootsis.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @elysa.official

Певица из Эстонии Элиза Колк (22) опубликовала фото «с любимым» в Instagram.

Певица Элиза Колк впервые опубликовала совместное фото с возлюбленным-бизнесменом Индреком Рахумаа (48). Это первое фото, которое она опубликовала не в Instagram Stories, которые исчезают спустя сутки после публикации.

Любимеший человек во всем мире,

- написала она в подписи к фото.

До этого Элиза посетила передачу «Õhtu!» на Kanal 2, в эфире которой ее также расспросили о личной жизни. Певица правда не решилась на какие-то откровения, отметила только, что свои отношения она обсуждать не хочет, однако призналась, что сейчас она очень счастлива.

Индрек Рахумаа — миллионер, бизнесмен и инвестор из Эстонии, который довольно серьезно пострадал от экономического кризиса в 2007 году и погрузился в огромные долги, но успел восстановить свое состояние и даже его приумножить.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Favourite person on earth

A post shared by ELYSA🌹Elisa Kolk (@elysa.official) on

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