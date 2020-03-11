Ср, 11.03.2020
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ВИДЕО ⟩ Шимпанзе поцеловал женщину в губы на глазах у ее мужа

Шимпанзе в Таллиннском зоопарке.

ФОТО: Лийс Трейманн

Шимпанзе попытался поцеловать женщину по имени Келли через ограждение вольера после того, как она прижалась губами к защитному стеклу. Забавный инцидент произошел в зоопарке ABQ Biopark американского города Альбукерке, штат Нью-Мексико. Видео опубликовал YouTube-канал Viral Hog во вторник, 10 марта, пишет Сегодня.

На обнародованном ролике показано, как туристка прислонила губы к стеклу, имитируя поцелуй. В следующую секунду шимпанзе повторил за женщиной и чмокнул ее в ответ. По словам автора записи, который является супругом героини видео, примат не обращал на них внимание, пока его жена, бывшая гимнастка, не начала делать "колесо".

Шимпанзе заинтересовался и прислонил руки к стеклу. Жена повторила за ним и также облокотилась. Затем она посмотрела ему прямо в глаза и поцеловала ограждение. Шимпанзе ответил ей взаимностью,

– рассказал мужчина.

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