ВИДЕО ⟩ Шимпанзе поцеловал женщину в губы на глазах у ее мужа

Шимпанзе попытался поцеловать женщину по имени Келли через ограждение вольера после того, как она прижалась губами к защитному стеклу. Забавный инцидент произошел в зоопарке ABQ Biopark американского города Альбукерке, штат Нью-Мексико. Видео опубликовал YouTube-канал Viral Hog во вторник, 10 марта, пишет Сегодня.
На обнародованном ролике показано, как туристка прислонила губы к стеклу, имитируя поцелуй. В следующую секунду шимпанзе повторил за женщиной и чмокнул ее в ответ. По словам автора записи, который является супругом героини видео, примат не обращал на них внимание, пока его жена, бывшая гимнастка, не начала делать "колесо".
Шимпанзе заинтересовался и прислонил руки к стеклу. Жена повторила за ним и также облокотилась. Затем она посмотрела ему прямо в глаза и поцеловала ограждение. Шимпанзе ответил ей взаимностью,
– рассказал мужчина.