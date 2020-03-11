ВИДЕО ⟩ Шимпанзе поцеловал женщину в губы на глазах у ее мужа

На обнародованном ролике показано, как туристка прислонила губы к стеклу, имитируя поцелуй. В следующую секунду шимпанзе повторил за женщиной и чмокнул ее в ответ. По словам автора записи, который является супругом героини видео, примат не обращал на них внимание, пока его жена, бывшая гимнастка, не начала делать "колесо".