ГАЛЕРЕЯ 18+ ⟩ Сногсшибательные красотки зажгли на концерте группы «Поднимаем Руки Вверх!» в Таллинне

В эту особенную ночь «Танцевальный Рай» отметил свой 11-й День Рождения и самый нежный праздник в году – Международный Женский День!

По случаю торжества в программе вечера гостей ждал особенный подарок: всеми любимые хиты «18 мне уже», «Думала», «Он тебя целует», «Крошка моя», «Чужие губы», «Ай яй яй», «Ну где же вы девчонки» в исполнении группы «Поднимаем РУКИ ВВЕРХ».

Воспевая Женскую красоту и сексуальность, по случаю международного Женского Дня, эстетическое наслаждение подарило гостям яркое представление, сочетающее в себе изящную хореографию, грацию и женственность – эротическое шоу-герлз – захватывающее танцевальное шоу!

Праздничный торт, воздушные шары и специальные декорации, невероятное лазерное шоу, спецэффекты, блеск конфетти объединили гостей в общей атмосфере празднования Дня Рождения любимой вечеринки!