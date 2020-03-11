«Дерзко! Разврат!» — Бородина в нижнем белье на горнолыжном курорте произвела фурор

Несмотря на весьма легкий «верх» 37-летняя звезда обула ноги в массивные теплые угги. Это придало фото немного юмора.

Поклонники Ксении Бородиной высоко оценили новый пост любимицы. Меньше чем за час публикация набрала около 200 тысяч отметок «мне нравится» и порядка восьми сотен комментариев. Фанатов впечатлили стройная, подтянутая фигура кумира и ее смелость.

Худышка;

За разврат еще никто не написал? Ксения, вы огонь;

Горячая штучка;

Воу, дерзко, стильно, круто!

— написали фолловеры в Instagram.