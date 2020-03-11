Коронавирус в мире: в каких странах для въезда требуют справку от врача

Для справки: число выявленных случаев заражения новым коронавирусом превысило 113 тысяч. Жертвами новой инфекции стали более четырех тысяч человек. Такие страны, как Италия и Израиль, ввели на своей территории карантин.

Коронавирус в мире: в каких странах требуют справку

* Польша ввела на своих границах санитарный контроль. Пересекающих границу туристов теперь проверяют на наличие симптомов коронавируса.

* Грузия требует справку об отсутствии коронавируса у всех пересекающих границу иностранцев, которые в течение последних 14 дней находились в странах эпидемического риска.

* Если пассажир прилетел из Китая, Ирана, Италии или Южной Кореи (или находился там в последние несколько недель), медицинскую справку просят показать в Бангладеше. Аналогичные меры также действуют в Саудовской Аравии и на Мальдивах.

* Авиапассажирам, пребывающим в Таиланд из Китая, Южной Кореи, Макао, Гонконга, Италии и Ирана, справку об отсутствии коронавируса нужно предъявить при посадке в самолет и после прилета.

* Документ о состоянии здоровья понадобится и тем, кто направляется в Индию и до этого посещал Италию или Южную Корею. В ней должна стоять отметка об отсутствии вирусной инфекции. Такой же документ необходим тем, кто направляется в Индонезию из Ирана, Италии и Южной Кореи.

Коронавирус – возбудитель заболевания, которое передается воздушно-капельным путем от инфицированного человека или животного. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый – в городе Ухане. Болезнь распространилась во многих странах мира, включая Эстонию.