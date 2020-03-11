ВИДЕО ⟩ Группа «Время и Стекло» завершила существование и простилась с поклонниками: что дальше?

«"Время и Стекло" – это путешествие, судьба, счастье, кайф, трудности… и, конечно, огромная любовь. Спасибо, что прошли с нами этот огромный 10-летний период жизни. Все это делалось для вас, вместе с вами и благодаря вам. Эти полгода мы проведем в прощальном туре «Финальные титры». Мы будем готовиться к важнейшему событию – последнему концерту группы «Время и Стекло», на котором все вместе оторвемся под любимые треки!» - говорится в сообщении.