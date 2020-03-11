ВИДЕО ⟩ Группа «Время и Стекло» завершила существование и простилась с поклонниками: что дальше?

«В этом году группе исполняется 10 лет. Мы чувствуем, что отдались на 100 процентов и сделали максимально все как «Время и Стекло». Как люди, которые всегда обожали дарить радость, эпатировать, делать новое - мы всеми клеточками души ощущаем, что готовы к новому этапу», - с этих слов начинается прощание группы с фанатами.
«"Время и Стекло" – это путешествие, судьба, счастье, кайф, трудности… и, конечно, огромная любовь. Спасибо, что прошли с нами этот огромный 10-летний период жизни. Все это делалось для вас, вместе с вами и благодаря вам. Эти полгода мы проведем в прощальном туре «Финальные титры». Мы будем готовиться к важнейшему событию – последнему концерту группы «Время и Стекло», на котором все вместе оторвемся под любимые треки!» - говорится в сообщении.
11 сентября. Киев. Дворец «Украина» - прощальный концерт группы
0:06 Мы выпустили последний клип группы «Время и Стекло»
1:53 Почему Время истекло?
3:36 Что дальше?
4:46 Что для нас «Время и Стекло»
7:10 Спасибо!
7:55 Оказавшись перед самым преданным фанатом