Ср, 11.03.2020
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ГОРЯЧО ⟩ Сексапильная эстонка дразнит фанатов фигурой в кружевном белье

Merilin Taimre.

ФОТО: Erakogu

Недавно Мэрилин, которая всегда отличалась крайней открытостью и откровенностью в общении со своими подписчиками, начала активно развеивать мифы, сложившиеся вокруг жизни Instagram-блогеров. 

Идеальная фигура, профессиональный макияж, гладкая кожа по всему телу и постоянно хорошее настроение — то, что блогеры зачастую подают пользователям в качестве демонстрации их повседневной жизни.

Впрочем, не все посты Мэрилин посвящены этому. Находится место и для профессиональных снимков в стиле будуар... 

На днях одно из таких фото появилось на страничке Мэрилин. На нем девушка позирует в кружевном белье, растянувшись на кровати. Стоит ли говорить, что подписчики Таймре пришли в полный восторг? Смотри сам и все поймёшь!

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