ГОРЯЧО ⟩ Сексапильная эстонка дразнит фанатов фигурой в кружевном белье

Недавно Мэрилин, которая всегда отличалась крайней открытостью и откровенностью в общении со своими подписчиками, начала активно развеивать мифы, сложившиеся вокруг жизни Instagram-блогеров.
Идеальная фигура, профессиональный макияж, гладкая кожа по всему телу и постоянно хорошее настроение — то, что блогеры зачастую подают пользователям в качестве демонстрации их повседневной жизни.
Впрочем, не все посты Мэрилин посвящены этому. Находится место и для профессиональных снимков в стиле будуар...
На днях одно из таких фото появилось на страничке Мэрилин. На нем девушка позирует в кружевном белье, растянувшись на кровати. Стоит ли говорить, что подписчики Таймре пришли в полный восторг? Смотри сам и все поймёшь!