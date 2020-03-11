Ср, 11.03.2020
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Грете Гриффин эмоционально поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Грете Гриффин и Роберт Гриффин III

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @gretegiii

10 марта 2018 года звезда эстонского спорта Грете Гриффин (26) вышла замуж за игрока в американский футбол Роберта Гриффина III. Вчера пара отметила вторую годовщину знаменательного события и Грете решила вспомнить день свадьбы на своей странице в Instagram.

С годовщиной тебя, дорогой! Я бы выбрала тебя в следующих жазнях, в разных мирах, в любой реальности - я бы тебя нашла. И выбрала бы только тебя. Снова и снова,

- написала Грете в подписи к видео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Она отметила, что муж делает ее самой счастливой женщиной на свете.

Никогда не сомневайся в моей любви к тебе, потому что это единственная вещь, в которой я уверена,

- добавила Гриффин.

Также спортсменка добавила несколько фото в Instagram Stories.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @gretegiii

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @gretegiii

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @gretegiii

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @gretegiii

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @gretegiii

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @gretegiii

Глория, старшая дочь Грете и Роберта

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @gretegiii

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @gretegiii

День свадьбы на своей странице вспомнил и Роберт, который посвятил пост «своей королеве».

Когда я с тобой, молюсь, чтобы так было вечно, потому что очень боюсь, что когда-то это закончится,

- написал он.

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