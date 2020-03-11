ФОТО И ВИДЕО ⟩ Грете Гриффин эмоционально поздравила мужа с годовщиной свадьбы

10 марта 2018 года звезда эстонского спорта Грете Гриффин (26) вышла замуж за игрока в американский футбол Роберта Гриффина III. Вчера пара отметила вторую годовщину знаменательного события и Грете решила вспомнить день свадьбы на своей странице в Instagram.
С годовщиной тебя, дорогой! Я бы выбрала тебя в следующих жазнях, в разных мирах, в любой реальности - я бы тебя нашла. И выбрала бы только тебя. Снова и снова,
- написала Грете в подписи к видео.
Она отметила, что муж делает ее самой счастливой женщиной на свете.
Никогда не сомневайся в моей любви к тебе, потому что это единственная вещь, в которой я уверена,
- добавила Гриффин.
Также спортсменка добавила несколько фото в Instagram Stories.
День свадьбы на своей странице вспомнил и Роберт, который посвятил пост «своей королеве».
Когда я с тобой, молюсь, чтобы так было вечно, потому что очень боюсь, что когда-то это закончится,
- написал он.
HAPPY ANNIVERSARY MY QUEEN!! When I’m with you it’s like I’m praying for things to stay this way because I never want the moment to end. You set off dreams in me brighter than a thousand spotlights. Without you baby, all the stars of the night sky, towers of Gold and all the treasures of the world would never be enough. Happy 2 year Anniversary baby. You are simply the best and I love you minu hingesugulane.Til Forever #Love #Happiness #Anniversary #2YearsMarried #Soulmate