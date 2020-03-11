Эстонский блогер и путешественница Лиза Линд выступила с резкой критикой Instagram

Но Лиза также затрагивает в своих постах и важные для многих пользователей Instagram вопросы. Так, очередной снимок Лиза сопроводила высказываниями в адрес миллионной армии комментаторов, которым важно заклеймить любого и остаться довольным.

«Может быть, надо меньше смотреть на всех этих инстакрасоток с белоснежными улыбками на многие мили в розовых платьях, на высоких каблуках и на белых яхтах.

«Интеллигентный», «привлекательный», «застенчивый», «громкий», «спортивный», «лишний вес» и так далее. Пользователи Instagram цепляют ярлыки каждому, часто оскорбительные. Ты не можешь хорошо выглядеть и быть умным одновременно, ты не можешь быть спортивным и иметь немного лишнего жира на теле. Нам нравится боксировать людей, потому что это дает нам чувство удовлетворения, но в действительности наши ярлыки отбивают у людей охоту стремиться к большему.

Лиза Линд ФОТО: Instagram