Эстонский блогер и путешественница Лиза Линд выступила с резкой критикой

Эстонский блогер, путешественница и красавица-блондинка радует своих подписчиков красочными фотографиями из поистине райских мест нашей планеты. Чаще всего Лиза позирует в бикини, что заставляет восхищаться ею и немножко завидовать той беззаботной и насыщенной, как кажется, жизни, которую ведет белокурая красотка.
Но Лиза также затрагивает в своих постах и важные для многих пользователей Instagram вопросы. Так, очередной снимок Лиза сопроводила высказываниями в адрес миллионной армии комментаторов, которым важно заклеймить любого и остаться довольным.
«Может быть, надо меньше смотреть на всех этих инстакрасоток с белоснежными улыбками на многие мили в розовых платьях, на высоких каблуках и на белых яхтах.
«Интеллигентный», «привлекательный», «застенчивый», «громкий», «спортивный», «лишний вес» и так далее. Пользователи Instagram цепляют ярлыки каждому, часто оскорбительные. Ты не можешь хорошо выглядеть и быть умным одновременно, ты не можешь быть спортивным и иметь немного лишнего жира на теле. Нам нравится боксировать людей, потому что это дает нам чувство удовлетворения, но в действительности наши ярлыки отбивают у людей охоту стремиться к большему.
Лично для меня это чувствительная область, потому что я ненавижу, когда меня маркируют, я просто хочу делать то, что я делаю, я не хочу, чтобы меня называли «инстаграммером» или «студентом-политологом». Я не считаю, что это очень круто. Я считаю, что человек может и должен быть кем угодно: художником, спортсменом, писателем и одновременно умным, добрым, веселым и красивым. Поэтому, если вы мать, ученица, спортсмен, комик или модель, не позволяйте обществу указывать вам, кем вы должны быть», - написала Лиза.